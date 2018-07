Aree giochi inagibili. Il Comune avvia le manutenzioni.

Aree giochi

Più volte segnalate dai cittadini, pericolose ormai da tempo, i parchi gioco della città sono finalmente oggetto di manutenzione da parte del Comune.

I lavori

I lavori erano stati annunciati già alcuni mesi fa dalla Giunta comunale. Proprio in seguito ai sopralluoghi effettuati dal Comune, infatti, era stato deciso di intervenire con urgenza al fine di mettere in sicurezza i pericoli dei parchi. Staccionate abbattute, ormai marce, sono quindi in fase di sostituzione.

Parchi inagibili

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, le zone interessate saranno inagibili per circa due settimane. I parchetti di via Costituzione e di via Trieste saranno quindi chiusi al pubblico.