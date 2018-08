Auto elettriche, in collina arrivano due stalli per ricaricarle.

Auto elettriche

In arrivo anche a San Raffaele Cimena due postazioni per la ricarica delle auto elettriche. L’Amministrazione comunale, infatti ha deciso di accogliere la proposta lanciata da Enel e realizzare, dunque, questo progetto.

L’annuncio del sindaco

«Posizioneremo – puntualizza il primo cittadino sanraffaelese Angelo Corrù – in particolare due stalli, che verranno, dunque, installati proprio nei pressi della casetta dell’acqua, posizionati in via Piemonte, a poca distanza dalla scuola». Una novità, dunque, che dovrebbe essere messa in pratica a partire dalle prossime settimane. Non c’è ancora una data precisa, ma comunque la strada avviata dall’Amministrazione sembra essere assolutamente precisa.

Il protocollo

Per attivare il progetto, dunque, l’Amministrazione sanraffaelese ha sottoscritto un protocollo d’Intesa con Enel, relativamente al posizionamento di una rete di ricarica sul territorio comunale.