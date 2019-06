Autostrada A4 chiusa fino alle 16 tra Bergamo e Brescia. Oggi, domenica 16 giugno 2019, per una bomba da disinnescare.

Autostrada A4 chiusa fino alle 16 tra Bergamo e Brescia. Oggi, domenica 16 giugno 2019, per una bomba da disinnescare. Come riporta lamartesana.it, le alternative per muoversi in una domenica di passione per gli automobilisti. I territori maggiormente interessati sono quelli nel Bresciano, ma anche chi si mette in macchina dal Milanese potrebbe trovarsi ad affrontare parecchi disagi, come per chi si deve spostare dal Piemonte al Veneto, meglio la Torino-Piacenza-Brescia, o arrivare a Milano e poi prendere la BreBeMi.

Comuni blindati, divieto di circolazione e blocco autostradale e aereo

Comuni blindati per oltre mezza domenica, autostrada chiusa, statali e provinciali anche e divieto assoluto per migliaia di persone di uscire da casa, in molti dovranno lasciare la propria abitazione. Una maxi mobilitazione per far brillare un ordigno bellico sganciato da un aereo tedesco durante la Seconda guerra mondiale e ritrovato sepolto sotto metri di terra in un campo agricolo di una famiglia adrense.

Divieto di circolazione e blocco autostradale e aereo.

Le alternative Tem e Brebemi

Chi dovesse avere la necessità di spostarsi verso Est potrà comunque farlo con la Direttissima Autostradale costituita dalla Melegnano-Agrate e dalla Liscate-Castegnato, interconnesse all’altezza di Melzo. Imboccando A58-TEEM e A35-BreBeMi, gli utenti in movimento dall’area metropolitana verso Brescia-Venezia potranno risparmiarsi, quindi, i chilometri di viabilità ordinaria congestionata (SS498, SP573 e SP16) che consentiranno di proseguire dall’uscita obbligatoria di Seriate sino a Rovato.

