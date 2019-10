Avanti un altro: le date del casting di Torino

Avanti un altro

Il fortunato programma in onda su Canale 5 sbarca in Piemonte è alla ricerca di nuovi concorrenti. Infatti saranno due le giornate dedicate ai casting: giovedì 10 e venerdì 11 ottobre. Un’ occasione da non perdere per avere la possibilità di partecipare al quiz condotto da Paolo Bonolis.

Informazioni

Ecco le informazioni per partecipare al casting: inviare una email a a.negri@sdl2005.it con i vostri dati anagrafici, il

vostro recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv).

