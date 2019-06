Il caldo che in questi giorni ha colpito il Piemonte ha creato notevoli danni anche al sistema di erogazione della corrente elettrica. E Settimo è una di quelle città che sta vivendo il black out.

Black out a Settimo

Oggi, sabato 29 giugno 2019 sono diversi i cittadini che stanno segnalando problemi con la corrente elettrica. Un black out, infatti, da ore sta caratterizzando la vita di questa cittadina, soprattutto al Borgo Nuovo.

Il caso

In molti casi si è trattato semplicemente di contatori scattati per il sovraccarico e la dispersione di calore che ha messo le centraline in condizioni di mettersi “in protezione” e di staccare l’erogazione per evitare ulteriori sovraccarichi. Al momento i problemi maggiori si sono verificati in via Leinì, via Schiapparelli e via Di Vittorio. Enel sta cercando di ripristinare le centraline.

Il Comune fa sapere

Dal Comune di Settimo fanno sapere: