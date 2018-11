Black Weekend, Torino Outlet Village continua a stupire con promozioni imperdibili e regala ai suoi ospiti una weekend di sconti eccezionali.

Arriva il Black Weekend

Torino Outlet Village continua a stupire con promozioni imperdibili e regala ai suoi ospiti una weekend di sconti eccezionali. La tradizionale iniziativa nata negli Stati Uniti, che negli ultimi anni ha preso piede in Europa e in Italia, a Torino Outlet Village dura ben 3 giorni. Da venerdì 23 a domenica 25 novembre dalle 10 alle 21 Torino Outlet Village dà il benvenuto ad un Black Weekend irripetibile ed unico.

Grandi occasioni

All’interno delle boutique aderenti sarà possibile approfittare di sconti fino al 50% sui prezzi outlet, che variano dal 30 al 70% sui prezzi retail. Il Black Weekend sarà sicuramente l’occasione giusta per iniziare lo shopping natalizio, approfittando degli sconti esclusivi di Torino Outlet Village. All’interno delle tante boutique del Village che vanno dai marchi internazionali più fashion, ai brand sportwear, home decor, bellezza e molto altro, sarà facile trovare il regalo perfetto da mettere sotto l’albero dei propri cari e perché no, per se stessi!

Uno shopping… rilassante

Torino Outlet Village oltre a regalare occasioni imperdibili, offre alla propria clientela servizi straordinari che permetteranno di vivere le giornate di shopping in totale relax in compagnia di famiglia ed amici. La corsa agli acquisti, che spesso rappresenta uno stress, diventerà così un momento piacevole e di svago e tra un regalo e l’altro sarà possibile trascorrere dei momenti unici, sorseggiando un drink in uno dei caffè all’ombra dell’obelisco o gustando un pranzo raffinato in uno

dei selezionatissimi punti ristoro.

Per i più piccoli

Inoltre i genitori potranno affidare i loro figli dai 3 ai 10 anni presso la Playground del Village, uno spazio di 300 mq in il nostro personale esperto farà divertire tutti i piccoli ospiti con laboratori educativi ed attività creative. I servizi premium offerti renderanno ancor più speciale ed unica l’esperienza all’interno del Village, sia per la clientela locale che anche per gli ospiti stranieri che in questo periodo invadono le boulevard per approfittare delle straordinarie occasioni in vista del

periodo natalizio. Tra i servizi offerti: l’ hand-free shopping, la possibilità di prenotare un personal shopper, copertura free Wi-Fi ad alta tecnologia ed un servizio navette gratuito dal centro città.

La comodità dell’outlet del lusso

Torino Outlet Village si trova inoltre in posizione assolutamente strategica, a soli 10 minuti dal capoluogo torinese e ben connesso con le autostrade del nord Italia, i valichi e le località di montagna che nel periodo invernale si animano di turisti, appassionati di sport invernali provenienti da tutto il mondo.