Da oggi e almeno fino a giovedì fermi gli Euro 5 diesel per il blocco antismog.

Blocco antismog, fermi i diesel Euro 5

Semaforo rosso; il temuto blocco ai diesel Euro 5 è arrivato. A Torino ( e in provincia) sono stati superati abbondantemente i dieci giorni consecutivi con Pm10 oltre i limiti ed è arrivato quindi il momento di prendere dei provvedimenti decisi. E’ infatti arrivata la comunicazione ufficiale riguardo alle limitazioni di circolazione per i veicoli diesel sino ad Euro 5, immatricolati prima del primo gennaio 2013, e per i veicoli a benzina Euro1.

“Semaforo rosso” e stop ai veicoli

Il blocco sarà attivo da oggi, martedì 8 gennaio, fino a giovedì 10 compreso. Questo provvedimento è esteso a Torino e per lo meno negli altri undici comuni della cintura che siedono al tavolo sulla qualità dell’aria in Città metropolitana: Settimo, San Mauro, Venaria, Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano e Rivoli. E’ una situazione particolarmente delicata dal punto di vista climatico, infatti ai divieti precedentemente in vigore da oggi si aggiunge uno stop a quasi 190.000 mezzi Euro 5 diesel e a circa 30.000 benzina Euro 1.

Le limitazioni

Come sopra indicato i mezzi interessati dal provvedimento saranno quelli immatricolati prima del primo gennaio 2013, perciò quelli con meno di cinque anni possono circolare. Le fasce orarie durante le quali sarà in vigore questa limitazione sono le seguenti: dalle 8 alle 19 per i veicoli che trasportano persone e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per chi trasporta merci. Confermato nelle fasce orarie di cui sopra il blocco ai diesel fino all’Euro 4 compreso oltre allo stop permanente, 24 ore su 24, a tutti gli Euro 0.