Blocco del traffico, si parte il 15 ottobre. Questa la nuove decisione annunciata oggi, giovedì 4 ottobre.

Blocco del traffico

Doveva partire il 1 ottobre il blocco delle auto ma la Regione a ridosso dell’inizio aveva deciso di rinviarlo a lunedì 8 ottobre. Ma nemmeno lunedì comincerà. E, stando alle ultime informazioni, le città saranno vietate ai mezzi diesel euro 3 a partire da lunedì 15 ottobre.

Le regole

II veicoli Euro 0 dovranno restare fermi 24 ore al giorno (compresi i festivi). E così sarà anche, ma solo fino al 31 marzo, per i ciclomotori e motocicli con la stessa omologazione. Stop anche per i diesel euro 1 e 2 tutto l’anno mentre per gli euro 3 per sei mesi. E sarà valido da lunedì al venerdì e dalle 8 alle 19.

Tante esenzioni

Ma già sono comparse le prime esenzioni. Infatti, coloro che hanno più di 70 anni non dovranno rispettare questo blocco. Così anche gli ambulanti (potranno viaggiare dalle 8 alle 8,30 e dalle 14 alle 17) e gli artigiani.

