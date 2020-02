Bollette pazze, Corecom risolve 10 mila contenziosi in Piemonte. I dati pubblicati sul sito della Regione in una relazione molto dettagliata.

Bollette pazze, Corecom risolve 10 mila contenziosi

Nell’anno 2019 il Corecom Piemonte ha avviato da ConciliaWeb 9.948 fascicoli di contenzioso (Istanze di conciliazione ed istanze di definizione). Rispetto al 2018 (che già registrava un trend in forte crescita, di oltre il 35%) è stato registrato un ulteriore incremento delle domande del 13%.

Nel dettaglio, sono pervenute 2.345 domande in conciliazione semplificata, 6.998 domande di conciliazione in udienza (con l’apertura di 7.366 posizioni di contenzioso) e 605 domande di definizione (con l’apertura di 611 posizioni di contenzioso).

Le 9.749 domande restanti sono così suddivise: Alessandria 814 (8,3%), Asti 267 (2,8%), Biella 332 (3,4%), Cuneo 911 (9,3%), Novara 530 (5,4%), Torino 6.329 (63,6%), Verbania 207 (2,1%), Vercelli 359 (3,6%).

Il biennio 2018/2019 (a luglio 2018 parte la piattaforma ConciliaWeb) è stato contrassegnato da un forte

incremento dei contenziosi (oltre il 20% annuo).

È una crescita che si concentra nei territori già in atto dalla fine del 2017 e che il Conciliaweb ha senz’altro aiutato. Torino continua ad essere la realtà territoriale maggiormente presente, ma si evidenzia un’ottima penetrazione del servizio nelle province di Vercelli e di Alessandria. Novara ha triplicato gli utenti.

Controversie tra utenti e operatori di comunicazione

Le istanze di conciliazione presentate dagli utenti tramite ConciliaWeb sono 9.343 (9.711 aperture di contenzioso) a cui vanno aggiunte le 79 domande presentate da gestori nei confronti di utenti secondo

quanto stabilito dal Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche al capo IV (procedura di conciliazione su istanza dell’operatore).L’87% delle domande in fase di conciliazione si è concluso con un accordo.

La Conciliazione Semplificata

Nell’anno 2019 il Corecom Piemonte ha ricevuto 2.345 domande di conciliazione semplificata e ne ha concluse 2.796. Il gestore che registra il maggior numero di controversie in semplificata è TIM (48,49%), seguito da Vodafone (21,79%) Gli accordi sulle istanze presentate in fase di conciliazione semplificata hanno raggiunto l’85%. Le domande pervenute da utenti affari sono 682 (29%) mentre quelle pervenute da utenti privati sono 1.663 (71%).

La Conciliazione in Udienza

In tutti i casi non contemplati dall’art. 8 del Regolamento oppure nel caso in cui l’utente non disponga della strumentazione necessaria per partecipare alla procedura in via telematica o si tratti di un utente c.d. debole, il tentativo di conciliazione è esperito nel corso di una udienza. Nell’anno 2019 il Corecom Piemonte ha ricevuto 6.998 domande di conciliazione in udienza (con l’apertura di 7.366 posizioni di contenzioso) e ne ha concluse 6.781. Gli accordi sulle istanze presentate in fase di conciliazione in udienza hanno raggiunto l’88%. Le domande pervenute da utenti affari sono 2.032 (29%) mentre quelle pervenute da utenti privati sono 4.966 (71%).

Procedura d’urgenza per l’attivazione del servizio sospeso

Nel 2019 sono pervenute 931 domande (con l’apertura di 1087 posizioni di contenzioso) per le quali sono stati emessi 381 provvedimenti temporanei e 5 provvedimenti di rigetto. Si segnalano 5 segnalazioni ad AGCOM per mancata ottemperanza del provvedimento Le istanze residue sono state soddisfatte con la riattivazione spontanea da parte dell’operatore.