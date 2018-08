Fino al 10 settembre, in tutta l’area della Festa Patronale, saranno vietate le bottiglie di vetro.

Bottiglie di vetro vietate

Bottiglie di vetro vietate per motivi di sicurezza. Lo prevede un’ordinanza del sindaco che è già in vigore dallo scorso 25 agosto. In occasione della Festa Patronale di Settimo, infatti, «in tutte le zone in cui si svolgono le iniziative legate alle Feste Patronali – recita l’ordinanza -, ovvero tutta l’area di piazza Freidano, l’isola pedonale e zone limitrofe», è fatto divieto per i «pubblici esercizi di vendere e somministrare per asporto bevande in bottiglia di vetro, in quanto idonee all’offesa della persona».

Il divieto, quando e dove

Il divieto, entrato in vigore lo scorso 25 agosto, si applica fino al 10 settembre dalle 19 alle 7 del mattino successivo. Nella giornata del 9 settembre, inoltre, occasione della Fiera dl’a Contenta, «tale divieto è operativo a partire dalle 8» e riguarda l’isola pedonale, piazza Vittorio Veneto, le zone sopra citate, a cui si aggiunge il tratto di via Italia compreso tra via Matteotti e via Petrarca.