Bus, due linee sospese per il periodo feriale estivo a Settimo Torinese. A settembre il servizio riprenderà con le modalità e gli orari consueti.

Due linee sospese

Per tutto il mese di agosto sono previste modifiche al trasporto pubblico locale. Variazioni previste per il periodo feriale, fino al prossimo 31 agosto. Dopodiché il servizio riprenderà con le modalità e gli orari consueti. Sospeso l’esercizio della linea urbana 2 fino al 31 agosto. Fino al 25 agosto, invece è sospeso l’esercizio della linea urbana 1, mentre la 2 sarà modificata.

Il percorso

La tratta urbana 2 seguirà quindi il seguente percorso: via Lombardia, via Milano, via Vivaldi, via Moglia, corso Piemonte, via Cascina Nuova, via Pastrengo, via Fantina, via Gnocchi, nuovamente corso Piemonte, via Monviso, via Provana, via Consolata, via Frassati, via Monviso, corso Piemonte, via Leinì fino al sottopasso per proseguire poi in via Rosselli, via della Repubblica, via Consolata, corso Piemonte, via Sanzio, via Regio Parco, via Santa Cristina, via Regio Parco, corso Agnelli, via San Mauro, via Italia, via Chiomo, viale Piave, piazza Vittorio Veneto, via Castiglione, via Generale Dalla Chiesa, via Petrarca, via Milano, via Ticino, via Rio San Gallo e capolinea in via Lombardia.

Gli orari

La prima corsa della linea 2 partirà tutte le mattine dal capolinea di via Lombardia alle 7.30. Il servizio invece si concluderà alle 18.30 sempre dal medesimo capolinea. Nelle fasce orarie tra le 11.45 e le 14.30 il percorso subirà un prolungamento fino al centro Fenoglio, in via De Francisco.