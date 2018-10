Cafè Alzheimer, un esperimento di solidarietà: gli anziani affetti dalla patologia assistiti in una piacevole cornice conviviviale

Il progetto nasce da un’idea di Carmen De Stefano (OSS responsabile area complessa), Rosanna Cassarà (coordinatore OSS) e Paola Pecorari (responsabile area anziani), con il coinvolgimento anche di Francesca Mondini, Stefania Ruffilli (medici AS area anziani ASL TO 4) e Elisabetta Iacono Pezzillo, infermiera cure domiciliari. “Era un’idea che caldeggiava già da qualche anno, ora l’abbiamo concretizzata insieme agli enti competenti con cui c’è una sinergia importante. Ci preme aiutare gli anziani in difficoltà e non lasciarli cadere nel baratro della depressione”, le parole di Giorgia Cassarà in occasione della presentazione tenutasi in data odierna presso il Centro Volta e Rivolta.

Il progetto

Il ritrovo è fissato per un martedì al mese. Intorno alle 15.00 gli anziani si ritrovano e hanno modo di interagire tra di loro in un piacevole momento conviviale (da qui deriva il nome Cafè Alzheimer). In seguito ciascuno svolge la propria attività di esercizio cognitivo individuale e subito dopo hanno modo di interagire nuovamente tra loro. L’obiettivo è anche e soprattutto costituire un gruppo e favorire l’aggressione sociale tra gli anziani.

Gli obiettivi

Come ogni esperimento ovviamente l’ambizione è molto vasta: di salotti della medesima matrice ve ne sono in tutto il Piemonte (tra cui Chivasso e Rivoli), ma l’intento è di ampliare il numero di ore e di giorni: “La presenza non è vincolante: si può partecipare ad uno o più incontri. Inoltre non vi sono limiti territoriali: gli incontri sono aperti anche a coloro i quali vengono da fuori Settimo. Ovviamente a noi interessa che gli anziani non vengano abbandonati al termine del percorso, ma che si possa continuare ad assisterli”, le parole di Paola Pecorari.