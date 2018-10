Esposto sul balcone del Comune di Settimo Torinese lo striscione per la Campagna Indifesa.

Campagna Indifesa, per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze

E’ stato esposto nella mattinata di oggi, martedì 9 ottobre, lo striscione della campagna Indifesa, promossa dall’associazione Terres des Hommes. Un gruppo di volontari che, da oltre cinquant’anni, è impegnato nella protezione dell’infanzia e leader in Italia nella promozione e protezione dei diritti delle bambine e delle ragazze. Il momento culminante di questo importante progetto è previsto per l’11 ottobre, data “convenzionale” per affrontare ufficialmente il delicato tema.

Settimo in campo per la sensibilizzazione

Anche il Comune di Settimo Torinese, quindi, ha scelto di aderire a questa importante campagna. L’Amministrazione comunale, infatti, attraverso la delibera di Giunta dello scorso 2 agosto, ha deciso di aderire alla campagna «Indifesa – per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze». L’11 ottobre quando Settimo si unirà alle celebrazioni della Giornata Mondiale delle Bambine e delle Ragazze. Un’iniziativa che comprenderà appuntamenti, incontri e momenti di riflessione caratterizzati dal colore arancione, trait d’union della campagna.

L’impegno della città

Settimo, dunque, attraverso questo atto formale, aderirà alla campagna «Indifesa» promossa dalla Ong, celebrando la Giornata mondiale. L’obiettivo è quello di stimolare la diffusione di una cultura nel rispetto della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere. Attraverso azioni di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza. E’ stato quindi esposto uno striscione e verranno illuminati dello stesso colore i palazzi e i monumenti simbolo della città. Inoltre, saranno organizzati incontri informativi rivolti agli studenti delle scuole superiori.