Capodanno a San Mauro, aperte le iscrizioni.

Capodanno a San Mauro

Sono aperte le adesioni per partecipare alla festa organizzata a San Mauro in occasione del capodanno. A proporre l’iniziativa l’assessorato alle politiche per la Terza Età del Comune, in collaborazione con il Sea, il Gruppo Alpini, il Consiglio Seniores e la Croce Verde.

Le iscrizioni

La festa sarà per i cittadini residenti a San Mauro dai 60 anni in su. Si svolgerà al circolo degli Alpini, in via Einaudi. La partecipazione sarà gratuita. E’ necessario però prenotarsi, fino all’esaurimento dei posti previsti (100). Gli interessati potranno fare riferimento direttamente all’Urp, l’ufficio per le relazioni con il Pubblilco del Comune, in via Martiri della Libertà 150, fino al 24 dicembre.

La festa

Pe tutti dunque, sarà una serata di festa, in attesa dell’arrivo del 2019. Come da tradizione, a mezzanotte ci sarà il brindisi con panettone e spumante, per salutare l’anno vecchio e celebrare tutti assieme l’arrivo di quello nuovo.