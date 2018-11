Poco più di una quarantina di giorni al 31 dicembre, notte di San Silvestro, che sarà possibile trascorrere tutti quanti in compagnia anche a Settimo, in virtù di “Capodanno in Archimede”.

Capodanno in Archimede

Biblioteca Archimede, il Comune di Settimo Torinese, Fondazione Ecm e il Ristornate della Suoneria hanno organizzato l’evento “Capodanno in Archimede”, per il quale sarà possibile, per chi fosse interessato, trascorrere la notte di San Silvestro con la propria famiglia o i propri amici in compagnia a Settimo, precisamente in Piazza Campidoglio 50. Tante le attrazioni in programma, tra cui animazione per i bambini e il “concertone” in piazza.

Programma della serata

Si comincia alle 20,30 con il cenone a cura del Ristorante della Suoneria e i servizi di animazione per i bambini fino ai quattro anni di età. Il menù del momento conviviale è ricco e variegato, contemplante antipasti come la tartare di salmone gratinato, primi piatti come i frittini di pasta cresciuta e il culmine del dolce a base di panna cotta al caramello. Successivamente seguirà il concerto in Piazza Campidoglio delle 22 e infine il brindisi e gli auguri per l’anno che verrà, una volta scoccata la mezzanotte del 1 gennaio.

Come partecipare

Lo staff dell’organizzazione richiede una prenotazione preventiva obbligatoria per tutti coloro i quali fossero interessati a partecipare. Per quanto concerne la quota per la cena i prezzi variano dai 40 € per gli adulti, ai 15 € per i bambini dai 4 anni in su sino alla partecipazione gratuita per i bambini dai 3 anni in giù. Per potersi iscrivere è possibile seguire una duplice via, sia contattando telefonicamente lo 0118028712, oppure inviando una mail a info@ilristorantedellasuoneria.it entro e non oltre il 24 dicembre.

