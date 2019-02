Grande attesa per la sfilata dei carri per il Carnevale di Settimo che si svolgerà alle 14 di oggi, domenica 24 febbraio.

Carnevale di Settimo

Gli eventi carnevaleschi hanno preso il via già da un paio di giorni, ma la giornata più importante sarà quella di oggi.

Il programma

Oggi, domenica 24 febbraio il momento tanto atteso, la sfilata dei carri e dei gruppi allegorici con partenza dalle 14 dall’area mercatale di via Castiglione.Il corteo allegorico percorrerà via Generale Dalla Chiesa, via Nobel con svolta a sinistra per via San Mauro, corso Agnelli, via Torino, piazza Campidoglio (dove ci saranno sul palco Marco e Mauro e la presentatrice Ingrid Di Corato), via San Mauro, via Nobel, via Generale Dalla Chiesa, via Castiglione, arrivo nell’area mercatale.

Il Luna park e altri eventi

Fino a domenica 3 marzo nel piazzale Freidano sarà presente il Luna Park: servizio navetta gratuito da piazza San Pietro a piazzale Freidano tutti i sabati e le domeniche pomeriggio.

Domenica 3 marzo alle ore 12 in piazza San Pietro in vincoli Gran Polentone.

Lunedì 4 marzo alle ore 21 nel Salone parrocchiale Santa Maria in via Don Gnocchi 2 Process dla Veja a cura del Centro di Studi Settimesi. Domenica 31 marzo alle ore 14.30 in frazione Mezzi Po Festa di Carnevale a cura del Gruppo Spontaneo Mezzi Po.