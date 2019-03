CasaPound, striscioni per lo Yemen a Settimo e Venaria.

CasaPound, striscioni per lo Yemen

Striscioni di CasaPound per lo Yemen sono stati esposti nella notte a Torino, Ivrea, Venaria, Settimo Torinese e Piossasco.

L’attacco di CasaPound

“Quella che viene definita come la “politica saudita del giardino di casa” – spiega CasaPound con una nota – ha trasformato lo stato dello Yemen in un cimitero mostrando il vero volto della coalizione guidata da Riad. Bombardamenti a tappeto su città piene di civili, embargo unilaterale di cibo e medicine, operazioni militari spregiudicate e alleanza e sostegno a gruppi legati al terrorismo internazionale qaedista hanno sprofondato lo Yemen nella più drammatica delle crisi umanitarie. Uno stato sovrano, colpevole solamente d’aver adottato politiche di tutela degli interessi nazionali è stato invaso e viene letteralmente demolito da stati che non hanno alcun titolo per “esportare” modelli politici liberali di cui loro stessi sono privi”.

Il ruolo dell’Arabia Saudita

“L’Arabia Saudita – si legge ancora – nazione priva di costituzione e da sempre madrina della peggiore interpretazione dell’Islam, con il beneplacito delle potenze occidentali si sta macchiando di crimini gravissimi in terra Yemenita. Il peggior aspetto di questa aggressione è che avviene nel più totale silenzio dei media europei ammutoliti dai fiumi di denaro che i sauditi immettono da anni nei mercati occidentali arrivando persino ad acquistare interi quartieri nelle capitali europee. CasaPound Italia ha voluto manifestare il suo dissenso e la sua opposizione a questa aggressione criminale che segue quella perpetrata a danno del popolo siriano e che vede sempre le stesse nazioni schierate dalla parte del terrorismo e dell’oppressione”.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!