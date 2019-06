Chivasso e Settimo celebrano il 2 Giugno. Nelle città nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno stanno celebrando le cerimonie ufficiali per la Festa della Repubblica.

Il 2 Giugno

Il 2 Giugno 1946 si svolse il referendum istituzionale che li invitava a decidere tra monarchia o repubblica. Con circa due milioni di voti in più, vinse la repubblica. Dal 1947 in Italia si festeggia questa importante data. Una data storica e da 73 anni si svolgono in tutte le città d’Italia le celebrazioni solenni.

Il programma degli eventi di Chivasso

ore 10.00 – Onore ai Caduti Senza Croce

piazza Generale C. A. Dalla Chiesa

Posa corona

ore 10.15 – Onore Ai Caduti Di Tutte Le Guerre

piazza d’Armi

Alzabandiera – Posa corona

ore 10.30 – Commemorazione Ufficiale

piazza d’Armi

Consegna della costituzione italiana alle ragazze e ai ragazzi che compiono 18 anni nel 2019 lettura degli articoli della Costituzione

A Settimo Torinese

Questa mattina si sta svolgendo la cerimonia di celebrazione solenne del 2 Giugno anche a Settimo Torinese in piazza Vittorio Veneto.