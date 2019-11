Oggi, domenica 3 novembre festeggia la ricorrenza nazionale della Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.

Il programma delle celebrazioni

In frazione Boschetto alle 8.45 la posa della Corona al Parco della Rimembranza.

A Castelrosso la cerimonia è coordinata dall’Associazione Nazionale Alpini, Gruppo di Castelrosso con l’accompagnamento della Società Filarmonica di Castelrosso. I partecipanti si sono ritrovati in piazza Assunta. In questi minuti si sta svolgendo la posa della Corona al Monumento ai Caduti e al Parco della Rimembranza al Monumento dei Caduti senza Croce.

A Chivasso

In città il coordinamento è affidato all’Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Chivasso con l’accompagnamento: della Società Filarmonica Giuseppe Verdi

Alle 10.30 la Santa messa al Duomo di Santa Maria Assunta.

Alle 11.15 inizia la cerimonia del corteo e posa delle Corone.

In Piazza D’Armi l’alza Bandiera al Monumento ai caduti di tutte le guerre Posa delle corone: Monumento ai caduti per la libertà (in via Caduti per la Libertà); al monumento alpini (in via Po); al monumento ai Marinai d’Italia (in viale Vittorio Veneto); al monumento ai Bersaglieri (in Piazza del Popolo); alla Lapide Caduti Italiani, Lapide Caduti Polacchi, Lapide Caduti senza croce e Lapide generale Carlo Alberto dalla Chiesa (in piazza Generale Dalla Chiesa.

Alle 11.45 la Commemorazione ufficiale in sala del Consiglio Comunale.

Alle 18.45 a Castelrosso la Cerimonia di consegna dei «Diploma d’onore» ai familiari dei Caduti della 1° Guerra Mondiale.