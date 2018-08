A Settimo è operativo il Centro Salute Immigrati

Centro Salute Immigrati, un nuovo servizio

Un nuovo servizio sanitario rivolto ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno in territorio nazionale, e quindi non iscrivibili al Servizio Sanitario Nazionale, è operativo al primo piano dell’Asl To4 di via Leinì 70 a Settimo. Si tratta del servizio Isi, Informazione Salute Immigrati, attivo da pochi giorni. «I cittadini stranieri non in regola – spiega una nota dell’Asl – che hanno dimora in comuni afferenti all’Asl To4, che finora venivano indirizzati nei centri Isi di Torino, ora fanno riferimento al Centro Isi di Settimo».

I servizi garantiti

Ai cittadini stranieri non in regola sono assicurate, tramite il passaggio, oppure la registrazione anagrafica, saranno garantite alcune prestazioni sanitarie. Tra le quali «le cure ambulatoriali e ospedalieri urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio; la tutela della gravidanza e della maternità; la tutela della salute del minore; le vaccinazioni previste dalla normativa nazionale e nell’ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalla Regione; le vaccinazioni internazionali; la profilassi, la diagnosi e il trattamento delle malattie infettive; gli interventi per la tossicodipendenza».

Come accedere al servizio

Per accedere a queste prestazioni, inoltre, è necessario ottenere il codice Stp (Straniero temporaneamente presente) o il codice Eni (Europeo non iscrivibile) presso il centro Isi. Disponibili, per questo servizio, anche un mediatore culturale, per l’accoglienza e le pratiche burocratiche, un infermiere per le prestazioni infermieristiche, per il counseling sanitario e l’accompagnamento ai servizi sanitari; il medico che effettua visite ambulatoriali. In questa prima fase di apertura il centro Isi sarà raggiungibile e disponibile il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 13. Per informazioni 011-8212248 o centroisi.settimo@aslto4.piemonte.it .