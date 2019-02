Centro vietato alle giostre, è polemica a Settimo Torinese dopo la scelta di trasferire il Luna Park in piazzale Frediano.

L’Amministrazione comunale di Settimo Torinese ha deciso di trasferire il Luna Park, che ogni anno veniva allestito in piazza Vittorio Veneto, della Libertà e Donatori in occasione del Carnevale, in piazzale Frediano. Una decisione che, come scritto nell’atto deliberato, stato valutato con le associazioni che partecipano all’organizzazione della manifestazione.

Piazzale Frediano è stato scelto dall’Amministrazione, sempre come descritto dalla delibera, in quanto è molto spazioso e dunque potrebbe ospitare più attrazioni rispetto al passato.

Ma piazzale Frediano, come scritto dall’Amministrazione, è “un’area periferica e disagiata”. E proprio da qui che nasce la polemica che in poco tempo è arrivata anche sui social. A sollevarla è ‎Franco Tiepido che scrive:

“VIETATO IL CENTRO AL LUNA PARK DI CARNEVALE. A qualcuno non piace!!! Quest’anno è il ventesimo anno dalla nascita del parco e della grande sfilata dei Carri allegorici di Carnevale, nati da una collaborazione tra gli Spettacoli Viaggianti (Salvatore Nannolo), la Pro Loco (Franco Tiepido) e la Città di Settimo Torinese (Giovanni Ossola). Ma questo a qualcuno non piace più, e pensare che la maggior parte dei commercianti sono favorevoli alle manifestazioni che attirano tante persone che affollano la nostra Città. E che dire di tanti Comuni, anche a noi vicini come Chivasso, che ravvivano il Carnevale con il Luna Park in centro. Ma a Settimo a qualcuno non piace. Cosa importa togliere il sorriso ai tanti nipotini portati dai nonni alle giostre, sarà che a qualcuno a cui non piace il Luna Park non ha ancora un nipotino… Ma qualcuno dovrebbe spiegargli che gli occhi entusiasti pieni di felicità di un bimbo che gira su un cavallino o all’interno di una carrozza dorata non può essere sostituito da un videogioco. Il Luna Park è il confine tra il mondo di tutti i giorni e quello delle fiabe, ma a qualcuno questo non piace”.