Cercasi impiegati, Società Patrimonio Srl, partecipata del Comune di Settimo pronta ad assumere. Ecco come fare.

Società Patrimonio Srl, partecipata del Comune di Settimo, è pronta ad assumere. Emerge dai bandi di concorso pubblicati sul sito istituzionale della società che gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e degli edifici pubblici.

Addetto all’ufficio finanziario

Il bando si rivolge a dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Commercio). La scadenza per inviare la candidatura è giovedì 9 gennaio 2020, entro le 12. La selezione pubblica per titoli ed esami (prova orale) riguarda la copertura a tempo pieno (36 ore settimanali) e indeterminato, di una posizione di impiegato amministrativo da inserire nell’Ufficio Finanziario/Contabilità. La figura professionale ricercata dovrà possedere adeguate competenze in materia di gestione di contabilità e fatturazione di società pubbliche. Si richiede inoltre una conoscenza base dell’inglese e dei sistemi informatici. I requisiti sono: essere maggiorenni, in possesso di diploma di ragioneria e con la patente di guida.

Addetto all’ufficio gare e contratti

In questo caso, la figura professionale ricercata dovrà possedere adeguate competenze in materia di appalti pubblici, gestione di contratti pubblici, subappalto, procedure Mepa.

La scadenza è mercoledì 8 gennaio 2020, alle 12.

Come partecipare

Sono pubblicati sul sito di Società Patrimonio i bandi per la ricerca di impiegati amministrativi, uno nell’ufficio finanziario e contabile e un altro nell’ufficio gare e contratti. In entrambi i casi, le domanda di partecipazione devono pervenire mediante consegna a mano presso l’ufficio personale di Patrimonio Città di Settimo Torinese (piazza della Libertà 4); a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento; oppure tramite Pec all’indirizzo patrimoniosettimo@pec.it.

