Che tempo farà a Ferragosto? Le previsioni indicano tempo stabile, con cieli soleggiati o poco nuvolosi.

Che tempo farà a Ferragosto?

Pronti per la grigliata di Ferragosto? O per la gita fuori porta?

Bene, sappiate che il meteo, almeno fino a questo momento, è dalla vostra. In base alle ultime previsioni, infatti, per la giornata di Ferragosto si prospetta, in Piemonte, tempo stabile con cieli soleggiati o al più poco nuvolosi per tutta la giornata.

Previsioni meteo Arpa Piemonte

Secondo Arpa Piemonte, occasionali locali addensamenti su settore settentrionale e cumuli in formazione sui rilievi dalle ore centrali della giornata.

Da segnalare solo un po’ di nuvolosità variabile a partire da metà pomeriggio/sera sui rilievi alpini. Nuvolosità che però darà luogo solo ad isolati piovaschi. Nel resto della regione il tempo resterà asciutto e le temperature gradevoli, con minime comprese tra 16 e 19 gradi e massime che non andranno oltre i 32.