Chef D’Agostino, sarà ancora lui l’aiuto cuoco della Pro Loco. Prosegue la collaborazione tra il cuoco sanmaurese e l’associazione turistica locale, nuovamente insieme domenica 15 settembre. Prenotazioni aperte.

Chef D’Agostino

Domenico D’Agostino, lo chef di San Mauro ma noto in tutta Italia per la partecipazione a La Prova del Cuoco, sarà nuovamente tra i fornelli della cucina della Pro Loco. Una collaborazione nata a maggio, in occasione del Pranzo in Rosa, organizzato durante la Festa delle Fragole, e che aveva riscosso un notevole successo. Al punto di volerla proseguire con un altro imperdibile appuntamento a tavola: il pranzo della Festa Patronale.

Il menù

Ricco e prelibato il menù che le cuoche Cinzia ed Emma, dell’associazione turistica, prepareranno insieme allo chef. Ma D’Agostino premette: “Saranno come sempre loro a cucinare, io sarò semplicemente l’aiuto cuoco”.

Si comincia con l’antipasto: battuta al coltello di fassone Piemonte con scaglie di parmigiano e sedano croccante. A seguire, riso canaroli con nebbiolo e salsiccia, mantecato con il parmigiano reggiano. Infine, bunet alla piemontese.

Prenotazioni aperte

E’ possibile prenotare il pranzo entro venerdì, 13 settembre, contattando i numeri 347 4049438‬ – 347 4311358‬ – 333 1717040‬.

