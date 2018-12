Chiara Ferragni e Fedez, la coppia più in del momento, a Settimo Torinese fanno visita a Ramona.

Ferragni e Fedez a Settimo

Oggi, sabato 1 dicembre, sono giunti a Settimo Torinese Chiara Ferragni e Fedez. La coppia più cool del momento, infatti, ha fatto visita a Ramona, una ragazza con dei problemi di salute che abita in questa città.

La solidarietà dei due vip

La coppia infatti per le loro nozze aveva deciso di effettuare delle donazioni per aiutare le persone malate. E tra loro c’è anche Ramona come la stessa Ferragni spiega sul suo profilo Instagram. Questa donazione verrà utilizzata per comprarle una protesi aggiornata, per aiutare Ramona ad acquistare la sua indipendenza al 100% perché attualmente non può muoversi senza una sedia a rotelle.

Il commento dei social

Immediata la reazione dell’amministratore del gruppo Sei polemico Se(ttimo):

“Saranno montati? Forse.

Si vestono in maniera terribile? Forse anche questo.

Ma questi sono i gesti che fanno la differenza e che noi Polemici non possiamo che apprezzare.

E’ magari tutta pubblicità direte voi? Sticazzi. Se Ramona potrà avere la sua nuova protesi, è grazie anche al riflesso pubblicitario di cui vivono Fedez e la Ferragni ogni giorno. E se usano questo riflesso per cambiare la vita di una persona, ben venga.

A loro non costava niente mandare una bustina con un assegno dentro, invece si sono mossi in auto da Milano e si saranno persi tra Settimo e Brandizzo per metterci non solo la faccia, ma tutto loro stessi. E questo, ricordiamoci, per il bene di una ragazza che vive tra di noi.

Chiedo a gran voce che la Città di Settimo dia un riconoscimento a Fedez e a Chiara Ferragni. Per ringraziarli dell’aiuto dato alla Settimese Ramona e per la sensibilizzazione riguardo il problema delle protesi che tocca anche le Asl intorno a noi”.