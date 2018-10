I ciclisti invadono la Collina nelle giornate di mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre per due gare importantissime.

Ciclisti invadono la Collina

Il territorio collinare, nei prossimi giorni, sarà interessato da due importanti manifestazioni sportive. Si tratta infatti di due delle gare che compongono il celebre Trittico d’Autunno, tappe conclusive della stagione europea. Nel pomeriggio di mercoledì 10 ottobre gli atleti della Milano – Torino NamedSport attraverseranno l’arco collinare per l’ultimo, importante, tratto della gara. L’indomani, invece, sarà il turno dei ciclisti che concorrono alla Gran Piemonte NamedSport.

La 99° Milano – Torino

La Milano-Torino di mercoledì 10 ottobre parte da Magenta. I ciclisti percorreranno una prima parte su strade pianeggianti, larghe e rettilinee della pianura Padana. Arriveranno ai dolci saliscendi e alcuni strappi per le località poste in vetta alle colline che portano al circuito finale. Dopo San Mauro, infatti, gli atleti costeggeranno il Po per salire alla basilica di Superga una prima volta (si devia 600 m prima dell’arrivo) per poi scendere su Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro. E quindi risalire fino all’arrivo con pendenze anche oltre il 10 percento.

Gli atleti provenienti da Chivasso arriveranno a San Raffaele Cimena dove sarà imposto il divieto di circolazione e di transito dalle 14.40 alle 15.40. Interessato il tratto della Sp 590. Sul territorio di Gassino la gara transiterà poco dopo le 15, quindi la chiusura delle strade e il blocco completo della circolazione sarà tra le 14.45 e le 15.45. Le arterie coinvolte saranno strada Chivasso e strada Circonvallazione (Sp 590).

La gara proseguirà a Castiglione. Qui, il divieto di circolazione per pedoni e per veicoli riguarderà via Torino ( Sp 590) con orario di chiusura previsto dalle 14.45 alle 15.45. Coinvolta anche strada Rivodora (Sp 96) con orari più estesi, infatti riguarderà dalle 15 alle 17 per consentire il doppio passaggio dei ciclisti sul territorio di San Mauro.

La 102° Gran Piemonte

Tra gli iscritti del GranPiemonte NamedSport invece comparirà il neo Campione del Mondo su strada Alejandro Valverde, alla sua potenziale prima uscita in maglia iridata. Con lui tra i molti nomi di spicco il Campione Olimpico Greg Van Avermaet. Il percorso della 102esima edizione è prevalentemente pianeggiante e, partendo da Racconigi, attraversa le ondulazioni attorno a Torino, toccando le Regge Sabaude.

La gara, prevista giovedì 11 ottobre, transiterà dalla Sella La Rezza scendendo a Castiglione in via Caudana/strada Bardassano (Sp 122) e percorrendo via Torino (Sp 122) fino al confine con Gassino. La chiusura è prevista dalle 12.45 alle 13.45.

Gli atleti proseguiranno verso Chivasso transitando per Gassino. Qui le strade coinvolte saranno strada Val Villata e via Mario Caudana a Bardassano (Sp 122) per poi proseguire in strada Circonvallazione e strada Chivasso (Sp 590). Il divieto di transito e di circolazione per pedoni e vetture è previsto dalle 12.45 alle 13.45.

Infine, i ciclisti si dirigeranno verso il chivassese attraversando San Raffaele Cimena. La Sp 590 verrà chiusa alla circolazione dalle 12.55 alle 13.55 circa.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA