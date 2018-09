Colpo di coda dell’estate: meteo come a luglio. La prima parta della prossima settimana decisamente calda. Come scrive IL CANAVESE.

Dobbiamo prepararci per un colpo di cosa dell’estate. Il ritorno dell’anticiclone sub tropicale porterà ad un’inalzamento delle temperature. Il picco è previsto nelle giornate di martedì e mercoledì. Le temperature risulteranno di 5-7 gradi ben oltre le medie del periodo.

Attesa una fase dal sapore estivo

Dopo l’instabilità dei giorni scorsi ci attende ora una fase dal sapore estivo con una prevalenza di sole quasi ovunque, eccetto per un passaggio di nubi stratiformi soprattutto sulle Isole Maggiori. Martedì e mercoledì saranno le giornate più calde con punte localmente di 31/33°C in Val Padana, 32/34°C su interne toscane, Umbria e Sardegna meridionale. Molto caldo anche sulle Alpi con punte di oltre 25°C a 1000m e zero termico diurno fin oltre i 4000m, come accade in pieno luglio.

Giovedì prevista la coda di una perturbazione

Da giovedì l’alta pressione subirà una flessione, consentendo il passaggio della coda di una perturbazione con qualche acquazzone o temporale al Nord e marginalmente sulla Toscana. La situazione meteo rimarrà invariata sul resto della Penisola. L’ondata di caldo andrà così attenuandosi a partire dalle regioni del Nord Italia.