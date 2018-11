Il programma delle iniziative sui 30 mesi di progetto si sviluppa intorno a queste sei macro-attività, riportate testualmente dal comunicato stampa:1 – La formazione di educatori e docenti sull’approccio del Service Learning e sullo sviluppo di competenze sociali e civiche, per accompagnare gli studenti nel percorso di riflessione e di progettazione proposto.2 – L’organizzazione di Laboratori di cittadinanza nelle classi, per stimolare gli studenti a riflettere su cosa li fa stare bene e/o male a scuola e, più in generale, nella vita quotidiana. In questi laboratori, gli studenti sono invitati a elaborare progetti concreti di miglioramento.3 – La presentazione dei progetti di cambiamento ai Dirigenti scolastici e all’Amministrazione comunale e la realizzazione delle migliori proposte nei Cantieri di cittadinanza, dentro o fuori la scuola, a seconda dei bisogni. Per la realizzazione del proprio progetto, ogni scuola ha a disposizione un budget di 1.100 euro.4 – L’apertura dei Centri Educativi di Comunità – CEC rivolti agli studenti e alle studentesse maggiormente a rischio di dispersione scolastica: sono luoghi da frequentare nel tempo extrascolastico, in cui i giovani ricevono supporto allo studio e si sperimentano in laboratori creativi ed espressivi.5 – La formazione di giovani peer educator in Alternanza scuola-lavoro e di volontari civici che offrono il loro supporto ai ragazzi e alle ragazze nei CEC.6 – L’attivazione di reti di prossimità e solidarietà rivolte alle famiglie, per favorire occasioni di incontro, di condivisione e di confronto sulla genitorialità. il progetto è stato selezionato da Con i Bambini ( www.conibambini.org )nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, ricevendo un finanziamento di 724.416 €. Il Fondo nasce da un’intesa tra Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, Forum Nazionale del Terzo Settore e Governo.