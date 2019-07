L’estate è arrivata e con lei torna anche la nostra rivista inCasa, con tante idee per abbellire o migliorare il nostro spazio vitale.

Torna la rivista inCasa: i temi

In questo numero, in primo piano tutti i trucchi per allestire attorno alla propria abitazione un giardino davvero…. da sogno! Ma anche i segreti per arredare all’esterno tutti i tipi di spazi verdi, terrazzi compresi.

Un regalo esclusivo per i lettori

Tutto questo e molto altro ancora su inCasa in regalo a partire da oggi, martedì 9 luglio 2019, con la Nuova Periferia di Settimo, San Mauro, Gassino e Venaria e da domani, mercoledì 10 luglio 2019 con la Nuova Periferia di Chivasso e Vercellese.

I mille consigli della rivista

Presenti inoltre interessanti approfondimenti sulle nuove tendenze in cucina a livello di elettrodomestici e su tv, hi-fi e fibra sempre più connessi.