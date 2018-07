Concerti gratis, comincia la rassegna Fuori Tutti a Settimo, ma vietate le bottiglie di vetro.

Concerti gratis

Al via l’undicesima edizione di “Fuoritutti”, la rassegna musicale estiva ospitata presso il parco De Gasperi. La manifestazione prenderà il via questa sera, giovedì 12 luglio, e proseguirà sino a sabato 14 con una serie di concerti davvero molto interessanti, che certamente porteranno a Settimo un pubblico molto numeroso.

Pubblica sicurezza

Per l’evento è prevista una grande affluenza di pubblico. Pertanto, è stato ritenuto necessario vietare la vendita di bevande in bottiglie di vetro. Queste costituiscono un pericolo per le persone. In tutte le aree in cui si svolgeranno le iniziative, pertanto, sarà vietata la vendita di alimenti e bevande in vetro, se non opportunamente imballate, dalle 18 alle 2. Le bevande potranno essere vendute esclusivamente utilizzando bicchieri di plastica e carta a perdere.

I provvedimenti

La sanzione prevista per i trasgressori dell’ordinanza consisterà nel pagamento di una multa. L’ammenda amministrativa sarà tra i 50 e i 300 euro. L’ordinanza è stata preparata per vietare la vendita di bevande in bottiglie di vetro, tenendo conto anche di quanto previsto dal regolamento di Polizia Urbana.