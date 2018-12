Coop chiude a Natale e Santo Stefano per far stare in famiglia i dipendenti. Questo l’annuncio della cooperativa.

Coop chiude a Natale e Santo Stefano

Martedì 25 e mercoledì 26 dicembre i Supermercati e gli Ipermercati Nova Coop resteranno chiusi al pubblico per consentire ai dipendenti di trascorrere le Festività Natalizie in famiglia.

Le parole della cooperativa

“Come segno concreto di riconoscimento ai nostri lavoratori, che con la loro attività concorrono al raggiungimento di importanti obiettivi quali l’efficienza, lo sviluppo per la crescita della cooperativa e l’aumento e il consolidamento dell’occupazione, abbiamo deciso a chiusura dei nostri Supermercati e Ipermercati nelle giornate del 25 e del 26 dicembre per consentire a tutti loro di passare le feste natalizie in famiglia – dichiara Ernesto Dalle Rive, presidente di Nova Coop – è questo dunque un ulteriore segnale di attenzione verso i nostri lavoratori, in coerenza con gli impegni che abbiamo assunto con l’adozione delle politiche di welfare”.

Un grande gruppo

Con una rete di 63 punti vendita (17 Ipemercati, 44 Supermercati, 1 Superstore e 1 Concept Store – Fiorfood), Nova Coop è leader in Piemonte nella grande distribuzione organizzata e impiega oltre 4.800 dipendenti.

