Cristina D’Avena torna al Torino Outlet Village

Torino Outlet Village celebra la magia del Natale e si veste a festa. Sabato 16 novembre il polo del lusso a soli 10 minuti da Torino, darà il via ai festeggiamenti ed alla corsa agli acquisti da mettere sotto l’albero. Ormai ospite affezionato, sarà l’amatissima Cristina D’Avena ad esibirsi sul palco di Torino Outlet Village. L’artista sarà la madrina d’eccezione dell’iniziativa “ Accendi il Natale al Village” in programma Sabato 16 Novembre a partire dalle ore 17:00, ingresso gratuito. La cantante accenderà le luci del Natale al Village e darà inizio allo spettacolo di luci e musica, tra le boutique dei marchi più prestigiosi che qui offrono ai visitatori prezzi unici e straordinari sui capi ed accessori più cool del guardaroba invernale. Cristina D’avena coinvolgerà gli spettatori con i suoi più grandi successi amati e riconosciuti da grandi e piccini. Il Village sarà animato dalle sigle dei cartoni animati più famosi degli anni 80, 90 e 2000: da I Puffi a Mila e Shiro fino a Pollon e Doreamon per un divertimento assicurato per tutta la famiglia. Dalle 18 inoltre Torino Outlet Village offrirà ai più fedeli fan di Cristina D’Avena la possibilità di incontrare il proprio idolo, chiedere un autografo e magari scattarsi un selfie.

Spettacolo di luci e suoni

L’obelisco di 85 metri opera dell’architetto Silvestrin e simbolo indiscusso di Torino Outlet Village sarà il protagonista di uno spettacolo suggestivo di luci e musica di videomapping a tema natalizio. Musica e luci scandiranno il tempo degli ospiti che tra le boulevard si potranno dedicare ai loro acquisti natalizi, approfittando dei prezzi esclusivi sui marchi più ricercati del panorama fashion, spostswear, beauty e lifestyle.

Le promozioni

Come da tradizione Torino Outlet Village, realtà riconosciuta per avere un punto di vista altamente client oriented, dedica ai suoi ospiti una promozioni imperdibile che permetterà di acquistare regali unici per i propri cari e perché no, per sé stessi. A partire dal 9 novembre e fino al 17 novembre all’interno delle boutique aderenti all’iniziativa, su articoli selezionati, sarà possibile approfittare di ribassi fino al 50% sul prezzo outlet.

Le grandi offerte

L’atmosfera natalizia ricreata all’interno del Village e i servizi unici come la possibilità di prenotare un personal shopper, copertura free Wi-Fi, servizio tax free, playground per i piccoli ospiti con laboratori gratuiti per tutti i bambini dai 3 ai 10 anni, e selezionatissimi punti ristoro, permetteranno di vivere un’esperienza di shopping irripetibile con la propria famiglia e gli amici.

Gli orari

Dal mese di novembre Torino Outlet Village proporrà ai propri ospiti il nuovo orario invernale con aperture straordinarie. I clienti potranno così godersi appieno lo shopping, le proposte culturali e leasure offerte e i servizi di ristorazione premium presenti all’interno del Village. Tutti i weekend di novembre il Village resterà aperto dalle ore 10 alle ore 21. Per agevolare inoltre lo shopping natalizio e per soddisfare le esigenze dei tanti turisti che durante le festività visitano le località di confine e il capoluogo piemontese, dimostrando così la propria apertura internazionale, Torino Outlet Village osserverà delle straordinarie che interesseranno anche i giorni a cavallo delle feste:

8 DICEMBRE: DALLE 10 ALLE 21

24 DICEMBRE: DALLE 10.00 ALLE 19.00

26 DICEMBRE: DALLE 10.00 ALLE 20.00

31 DICEMBRE: DALLE 10.00 ALLE 18.00

