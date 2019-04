Da San Mauro al Bangladesh, l’avventura del giornalista Luca Schilirò. La seconda puntata del docufilm realizzato in Bangladesh dal giornalista sanmaurese.

Il dramma delle spose bambine

E’ tutto dedicato al dramma delle spose bambine il secondo video estratto dal documentario di Luca Schilirò pubblicato sul sito La Nuova Periferia.

Un’usanza largamente praticata e che costringe giovanissime donne, talvolta neanche ancora adolescenti, a sposarsi “su contratto” per il volere delle rispettive famiglie.

Nel video, infatti, sono riportate le testimonianze di giovani ragazze che si sono sposate anche ai tempi della quinta elementare.

L’avvocato

Tra le donne intervistate, anche Sagorika Das, prima donna avvocato dei Dalit (fuori casta). L’avvocato si occupa di difendere i già scarsi diritti di queste giovanissime donne per donare loro un futuro diverso rispetto a quello che secoli di tradizione, anche religiosa, “ha deciso per loro”.

Da San Mauro al Bangladesh

Dal giornalismo locale al giornalismo nel mondo. La storia di Luca Schilirò, 28 anni, parte dalle strade di San Mauro, quando – fino ad alcuni anni fa – le percorreva in cerca di notizie e di storie da raccontare, e prosegue tra i villaggi rurali del Bangladesh. Insieme alla sua telecamera ha vinto il bando Frame Voice Report, finanziato dalla Comunità Europea, dalla Regione Piemonte e dall’Ordine dei Giornalisti, e promosso dal Consorzio delle Ong Piemontesi. Un’esperienza che ha cambiato il suo modo di approcciarsi alla vita e di analizzare la realtà che lo circonda. Una realtà in cui, oggi, fa fatica a riconoscersi, dominata da discussioni sul ddl Sicurezza e sui Porti Chiusi. Nel video allegato il trailer del documentario che il sanmaurese Luca Schilirò ha girato in Bangladesh. Nelle prossime settimane seguiranno alcune “pillole” che continueranno a raccontare la sua esperienza all’estero.