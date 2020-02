Data palindroma, non capitava da quasi 1000 anni. Il 2 febbraio 2020 è così particolare che la data resta palindroma anche se si scrive all’americana.

Data palindroma

Oggi 02/02/2020 è una data palindroma: i numeri si potranno leggere in modo uguale sia da sinistra verso destra che da destra verso sinistra. Non capitava dall’11/11/1111. Per coincidenza oggi è anche la Candelora, una delle feste del calendario cristiano. Si tratta, infatti della “festa della luce”, in onore a Gesù Cristo “luce del mondo”, giorno in cui per secoli è stata consuetudine benedire delle candele.

Anche all’americana è speciale

E, come è ben noto, gli americani prima del giorno e del mese scrivono sempre l’anno. E anche se la scriviamo così, la data resta palindroma: 2020/02/02. Una data veramente speciale che ricorda un codice binario innovativo, dove al posto di usare l’uno si usa il due.