Degrado al cimitero

Tombe coperte da fogliame, lapidi in pezzi, segni di umidità sulle pareti, crepe e pavimentazione dissestata: scene dal cimitero comunale. Alcuni tumuli sono stati completamente dimenticati dagli addetti al verde, tanto che la vegetazione ha letteralmente invaso il cemento. In altri casi, invece, sono stati i proprietari delle tombe stesse ad averle trascurate fra boscaglia e abbandono.

In alcuni tratti è inagibile

Non mancano poi pertinenze inagibili, transennate alla bene e meglio con conetti stradali e nastri, sulle quali però gli addetti comunali non possono intervenire se non in casi eccezionali. L’aspetto più grave sono i cornicioni e le pareti che cadono a pezzi, così come alcune delle tombe a edicola più datate. I frantumi dell’intonaco crollato sono sparsi qua e là tra la ghiaia e le tombe vicine. La nuova ala del camposanto, pulita e ordinata, a confronto sembra un cimitero diverso.

Anche a Bussolino

Situazione simile al cimitero di Bussolino. Può essere raggiunto solo grazie a uno stretto passaggio, tra fitti alberi che pendono pericolosamente sulla strada. Una porzione di questo viale è persino chiusa da transenne precarie. Anche qui alcune tombe sono ricoperte da rampicanti o sterpaglie, e le foglie secche giacciono a terra come se nessuno si fosse mai occupato di ripulirle.

Poi…i furti

Non mancano casi di furti di fiori, una sorte che accomuna molti cimiteri della zona e che potrebbe per questa ragione aver portato ad affiggere il cartello che recita «Chiunque verrà sorpreso a manomettere oggetti, fiori o altre strutture cimiteriali sarà passibile di denuncia».

L’Amministrazione riferisce che alle problematiche, segnalate loro dai cittadini che a quello scempio non ci stanno, si sta già lavorando. Al vaglio del vicesindaco Carlo Pignatta, infatti, alcuni sopralluoghi e valutazioni tecniche.