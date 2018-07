Al via la disinfestazione zanzare sul territorio di Torrazza Piemonte.

Disinfestazione zanzare

Sulla base dell’ordinanza numero 17 del 2018 emessa dal Comune di Torrazza Piemonte, si procederà nelle prossime ore alla disinfestazione delle zanzare. L’intervento dei tecnici, che useranno prodotti specifici per debellare il problema delle zanzare è previsto dalle 2,00 di notte alle 5,00 del mattino di giovedì 26 luglio. E, ancora, dalle 2,00 alle 5,00 si sabato 28 luglio.

I divieti di passaggio e sosta

Per tutta la durata delle operazioni, in tale orario, è perciò vietato il passaggio e la sosta di persone all’interno di una serie di aree comunali. Si tratta, in particolare, della piazza del Municipio, compresi i campi da bocce e le aree esterne e limitrofe; cortili delle scuole e aree esterne e limitrofe; campo sportivo dell’oratorio e aree esterne limitrofe; via Roma, via Borgoratto e via Abbena. Infine i divieti sono estesi anche a via Mazzini e via Caduti della Libertà, sino all’altezza dell’intersezione con la strada provinciale per Rondississone.

Chiudete le finestre

“Inoltre – comunica l’avviso inoltrato dal Comune di Torrazza -, gli abitanti, i cui appartamenti hanno finestre sul fronte delle suddette aree, devono provvedere, “nelle date e negli orari indicati, alla chiusura degli infissi e al ritiro degli eventuali panni stesi”. “In caso di maltempo il trattamento verrà effettuato nelle 24 ore sucessive”.