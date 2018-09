E’ arrivato il momento del congedo. Don Teresio Scuccimarra lascia Settimo e la comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano.

Don Teresio lascia

E’ arrivato il momento del congedo. Don Teresio Scuccimarra lascia Settimo e la comunità parrocchiale di San Giuseppe Artigiano. Un «arrivederci», più che un addio, perché don Teresio ha saputo costruire un legame profondo con ciascuno dei fedeli della comunità del Villaggio Fiat. Inserendosi perfettamente in un contesto sociale ricco di culture e di estrazioni sociali diverse. Apparentemente un compito difficile, ma don Teresio è riuscito perfettamente a diventare un punto di riferimento per tutta la comunità.

Il trasferimento

Quando è arrivata l’ufficialità del suo trasferimento deciso dalla Curia i suoi fedeli quasi non volevano crederci. Torinese di nascita e classe 1950, è stato ordinato sacerdote il 28 marzo 1982 nella sua parrocchia di provenienza, nel quartiere di Madonna di Campagna. Dopo l’ esperienza a Torino e a Piossasco, don Teresio, dal 1993 al 2003 ha ricoperto il ruolo di assistente ecclesiastico della Gioc a livello diocesano prima e nazionale poi. Prima di fare il suo arrivo nel 2003 alla San Giuseppe Artigiano. Attivo tanto tra le fila della sua comunità quanto nel sociale, molte associazioni riconoscono al parroco il merito di aver collaborato nel migliore dei modi per alleviare anche le sofferenze dei meno fortunati, grazie anche a quella collaborazione che la comunità del Villaggio Fiat conosce benissimo e che il parroco ha saputo far crescere. «C’era già, abbiamo continuato ad alimentarla». Commentava don Teresio prima di partire per l’Armenia, da dove rientrerà in Italia nei prossimi giorni. Prima del congedo definitivo. Il primo momento utile per abbracciare il parroco è fissato per il prossimo 2 settembre, in occasione della Santa Messa solenne e della processione dei Corpi Santi che si terrà in centro. Anche per questo, alla San Giuseppe, non sarà celebrata alcuna funzione. L’ultima funzione di don Teresio alla San Giuseppe, infine, è per domenica 9 alle 11, prima di «debuttare» nelle Chiese di San Giuseppe e di San Lorenzo a Collegno il prossimo 16 settembre, alle 9:30 e alle 11.15.

Il suo successore

Per continuare l’importante lavoro di comunità svolto da don Teresio, la Curia torinese ha scelto don Martino Botero Gomez. Farà il suo ingresso ufficiale nella parrocchia del Villaggio Fiat alle 15 della prossima domenica 23 settembre. Don Martino arriva dalla centralissima parrocchia di Santa Maria di Venaria, a pochi metri dalla Reggia. Per quanto breve, due anni, il suo incarico venariese è stato intenso e ricco di condivisione con i fedeli della comunità. «Mi ritengo un sacerdote felice e molto fortunato – ha detto don Martino salutando i parrocchiani -. Dove sono andato mi sono sempre trovato bene, sostenuto, benvoluto ed ho potuto gettare un seme della parola di Dio. Vi voglio bene e vi porterò sempre nel cuore. Che la nostra amicizia rimanga viva attraverso la preghiera affinché possa continuare ad essere un sacerdote di Cristo e dell’umanità». Adesso, sul suo cammino, incontrerà i fedeli settimesi che già attendono di conoscerlo per continuare insieme un lungo percorso di vita di comunità.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA