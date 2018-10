Vodafone si scusa e regala Giga ai clienti. E’ questo il contenuto del messaggio che la compagnia telefonica sta inviando agli utenti colpiti dal disagio. Come scrive Laprovinciadibiella.it

Vodafone si scusa

In queste ore, i clienti della compagnia telefonica stanno ricevendo un messaggio in cui viene comunicato che a causa del disservizio saranno accreditati dei Giga.

Il messaggio

“Questa notte – si legge – si è verificato nella tua zona un incidente tecnico di rara eccezionalità: abbiamo lavorato tutta la notte senza interruzione per ripristinare il servizio e ci siamo finalmente riusciti alle 10,50”. Nel messaggio l’azienda porge le proprie scuse e si fa “perdonare”: “Ci scusiamo profondamente – si legge ancora – e consapevoli del disagio che ti abbiamo causato, abbiamo deciso di attivarti 30 Giga gratis per un mese. Attendi per favore SMS di conferma attivazione”.

Il guasto

Il guasto ha riguardato Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta. Sin dalle prime ore del mattino di oggi, mercoledì 3 ottobre, sono state molto numerose le telefonate verso i call center di Vodafone a causa del disservizio sulla rete. Il guasto infatti ha riguardato un gran numero di utenti visto che la zona coinvolta dal guasto era piuttosto estesa.

