Sono una donna non sono una panda. Bevo la coca. Bevo la fanta. #hit#CTCFpic.twitter.com/nPr5Q6zXZ9 — Luciana Littizzetto (@lucianinalitti) November 10, 2019

Non poteva mancare. La comica torinese Luciana Littizzetto non s’è lasciata sfuggire l’occasione di riprendere il video ormai virale su Tik Tok (il social network in questo momento emergente fra i giovanissimi) che in varie salse riprende una performance di Giorgia Meloni, che da un comizio è stata traslata in forma di tormentone pop.

Dopo la Meloni, Luciana Littizzetto

Centinaia di migliaia di visualizzazioni in una manciata di giorni: chi in questi giorni non s’è imbattuto almeno una volta in “Io sono Giorgia”? Nessuno, probabilmente… L’intervento della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni in Piazza San Giovanni, a Roma, è diventato un format: su Tik Tok i ragazzi girano (e montano) video usando la base audio da sovrapporre a balli e scenette che li vedono protagonisti.

La parodia targata Luciana a Che tempo che fa

Sono Luciana, sono una donna

sono una madre, sono pisquana

Questo è il gioco del Freccero unico

ci devono togliere tutto quello che siamo

per farci perdere la nostra identità!

Vogliono che siamo

Fazio su Rai Uno, Fazio su Rai Due

Uno uno uno che due

Uno uno uno che due

Difendiamo la nostra identità

difendiamo la nostra qualità

poltrone e sofà

Vogliono che siamo

conduttore uno, conduttore due

uno, uno, due due

Sono una donna, non sono una santa

Bevo la coca, bevo la fanta

Sono una donna, non sono una panda

Bevo la coca, bevo la fanta