Il settimese Massimo Ankor ancora al centro della cronaca “rosa” per il due di picche per essere andato all’appuntamento in metropolitana.

Due di picche e “telenovela” on line

Uno dei protagonisti è un giovane particolarmente conosciuto sul territorio settimese, anche in ambito politico. Si tratta di Massimo Ankor che alcuni militanti politici hanno conosciuto la scorsa estate in occasione della festa dell’Unità di Settimo. Dipendente per professione e fotografo per passione. Ed è proprio per questo che nei giorni di festa politica, al parco De Gasperi, si aggirava tra i tavoli intento a fotografare con il teleobiettivo della sua Nikon. E’ proprio lui che, sul finire dell’anno appena passato, ha “denunciato” tra i post del gruppo “Torino sostenibile” quanto gli era da poco accaduto. Un «due di picche» bello e buono ricevuto da una ragazza conosciuta sulla nota piattaforma per incontri “Tinder”.

Il post di denuncia

Con un post pubblicato sulla pagina Facebook di Torino Sostenibile Massimo Ankor ha “denunciato” quanto gli è accaduto nel periodo delle festività natalizie. Ovvero, per meglio dire, ha raccontato il “bidone” ricevuto – apparentemente – per essersi recato in centro a Torino in metropolitana, per raggiungere la donzella da incontrare.

è un problema anche di mentalità.

ieri una ragazza di torino mi ha tirato pacco perchè candidamente le ho scritto che sarei arrivato prima all’appuntamento in piazza san Carlo perchè avevo preso la Metro.

Mi ha risposto via cellulare che non veniva perchè “non si va ad un appuntamento in Metro”🤦🏻‍♂️ la ragazza ha 30 anni