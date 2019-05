E’ allerta gialla per oggi, sabato 25 maggio e domenica 26 maggio a Chivasso e nel Chivassese. Due giorni quindi caratterizzati da pioggia e lampi. E la stagione estiva tarda così ad arrivare.

Allerta gialla

Allerta Gialla idrogeologica e per i temporali per il 25 e il 26 maggio 2019 .

Sabato 25

Evento previsto per il 25 maggio: precipitazioni di moderata intensità media (11-30 mm in 12 ore) con forti temporali (intensità massima superiore a 30 mm in 1 ora).

Domenica 26

Evento previsto per il 26 maggio: precipitazioni di debole intensità media (1-15 mm in 24 ore) con forti temporali (intensità massima superiore a 30 mm in 1 ora).

