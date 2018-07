Elevato rischio temporali nel torinese. L’allerta per le prossime 36 ore sui comuni di Città Metropolitana.

Rischio temporali

Parla chiaro il bollettino meteo emesso in giornata 10 luglio da Prefettura di Torino e Protezione Civile regionale. Allerta temporali nella pianura torinese e sulle colline. Livello di criticità idrogeologica 1, con possibili locali allagamenti nelle zone interessate. I fenomeni saranno quindi intensi.

Il meteo a Settimo, San Mauro e Torino

Il sito 3bmeteo.com preanuncia tempo stabile e variamente soleggiato fino a sera. Poche nubi sparse sul Comune di Settimo. Analoga situazione anche per San Mauro. Soleggiato invece il pomeriggio torinese mentre nuvolosa sarà la serata. Precipitazioni previste per la notte su tutti e tre i Comuni, a partire dalle ore 1.00. Rovesci previsti per 12 mm di pioggia. Le temperature segneranno picchi di massima di 31°C durante il giorno e di minima di 19°C circa nella notte.

Il meteo di collina, Chivasso e nel basso canavese

Analoga la situazione descritta da 3bmeteo.com per la collina torinese. Anche nel basso canavese e chivassese cieli prevalentemente nuvolosi con locali aperture. Temperature comunque torride per elevati tassi di umidità. Scrosci temporaleschi durante la notte. Si consiglia quindi prudenza alla guida. Attendibilità meteo del 70-75%.