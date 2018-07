Emergenza caldo 2018: quattro domeniche che vedranno protagonisti gli anziani.

Emergenza caldo

Per combattere questa afosa estate, il Sea e la Croce Verde hanno collaborato con il Comune di San Mauro all’evento “Emergenza Caldo 2018”.

Le iniziative

Composto da quattro domeniche, dalle 15 alle 18.30, gli eventi dedicati agli anziani danno la possibilità di intrattenersi nei locali climatizzati della Croce Verde, in via Dora 3. In tali occasioni, il Sea si impegnerà a contattare telefonicamente gli anziani e la Croce Verde organizzerà il servizio di trasporto.

Si finisce con il pomeriggio danzante

Le attività sono iniziate il 22 luglio con il pomeriggio danzante, proseguiranno domenica 29 con diverse attività e giochi di gruppo, evento che si ripeterà anche domenica 5 agosto. L’ultima domenica infatti sarà il 26 agosto, ripetendo il pomeriggio danzante.