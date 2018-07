Anche quest’anno è emergenza sangue, servono donazione: l’appello del presidente della Fidas.

Emergenza sangue

Anche quest’estate è emergenza sangue. Servono donazioni. L’appello è stato lanciato dal presidente della Fidas Giovanni Borsetti, che è stato ascoltato in Commissione, in Comune a Torino. L’esigenza di un aumento delle donazioni, soprattutto in questo periodo caldo, da sempre torna in primo piano. Attraverso le donazioni del sangue, infatti, possono essere salvate vite umane.

“La donazione dovrebbe avere un ruolo primario”

“Ora – ha spiegato il presidente della Fidas – si dona per passaparola, per tradizione familiare o problemi avuti in famiglia, ma è ancora un’attività marginale. Invece, dovrebbe occupare un ruolo primario, come la donazione di organi o di midollo, e diventare una pratica ordinaria, magari anche grazie al coinvolgimento dei medici di famiglia. Sarebbe bello – ha concluso Borsetti – vedere code per donare sangue non solo quando c’è un avvenimento tragico, come un terremoto, ma tutti i giorni”.

I donatori

Oggi, sul territorio regionale, i donatori di sangue sono circa 57 mila. Di quest, il 63 per cento sono uomini, mentre il 37 per cento è rappresentato da donne. L’auspicio è che questi dati possano continuare effettivamente ad aumentare. le prospettive, da questo punto di vista, comunque, sembrerebbero essere comunque positive, anche perché è decisamente cresciuto il numero dei giovani.