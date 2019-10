Engie Italia al Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese: l’impegno per cittadini, aziende e città.

Engie Italia al Festival dell’Innovazione e della Scienza

Nella convinzione che invertire la rotta del surriscaldamento globale sia possibile, ma sia necessario il contributo di tutti, ENGIE, player mondiale dell’energia e servizi, ha sviluppato il progetto Il Pianeta lo Salvo Io!, in collaborazione con Fondazione ECM e con il Laboratorio LEGO EDUCATION della Biblioteca Archimede di Settimo Torinese.

L’iniziativa ha coinvolto 10 biblioteche civiche e 20 scuole primarie della Regione Piemonte, coinvolgendo più di 500 bambini attraverso laboratori di creative learning e l’uso di materiali Lego Education, unito al coding e allo storytelling.

Oggi, nell’ambito del Festival dell’Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese, il progetto viene presentato al pubblico, con la partecipazione dell’esperta Marta Tuninetti del Politecnico di Torino. Un video ripercorre la meravigliosa esperienza di questo progetto e i lavori realizzati dai bambini, che li hanno aiutati a comprendere quello che sta succedendo al nostro Pianeta, ma soprattutto incoraggiati ad agire, identificando le piccole azioni quotidiane che contribuiscono a salvare il mondo (#piusiamomenopesiamo).

Per sensibilizzare anche gli adulti, ma soprattutto le città e aziende ad agire per abbattere le emissioni inquinanti, Matthieu Bonvoisin, Renewable & Decentralized Energy Infrastructures Director di ENGIE Italia, interviene nella tavola rotonda Non perdiamo tempo, moderata da Alessandro Galavotti, Direttore Ansa Torino, con Umberto Diamante, Giovani Imprenditori Unione Industriale Torino, Filippo Bettini, Head of Sustainability and Risk Governance Pirelli, Stefania Frossasco, Direttrice Stabilimento L’Oreal Settimo T.se e Marcello Buson, Head of Corporate Global Operations OLON per una nuova cultura d’impresa che possa raccogliere la sfida della lotta ai cambiamenti climatici e invertire la rotta del surriscaldamento globale.

LEGGI ANCHE: Si celebra il tempo IL VIDEO

L’intervento di Matthieu Bonvoisin

“Da uno Studio di Euromedia Research, recentemente presentato al Forum ENGIE, è emersa una rassicurante consapevolezza del cambiamento climatico e dell’impatto della CO2 nel 77% dei cittadini e nell’86% delle aziende. Tuttavia, non sempre alla conoscenza del tema corrispondono azioni concrete. Poche aziende misurano le proprie emissioni di CO2 e le città sono responsabili del 75% delle emissioni inquinanti nel mondo – dichiara Matthieu Bonvoisin Renewable & Decentralized Energy Infrastructures Director di ENGIE Italia – Nella lotta al cambiamento climatico, le aziende come ENGIE hanno una grande responsabilità. Per questo siamo impegnati nello sviluppo di soluzioni tecnologie in ottica di “decarbonizzazione”, per la produzione di energia a basso impatto ambientale (fonte di energia rinnovabile, cogenerazione) utilizzando anche le peculiarità del territorio. Settimo Torinese è un esempio virtuoso in tal senso. Nel territorio, la rete di teleriscaldamento permette di evitare ogni anno oltre il 37% di emissioni di CO2 in atmosfera e due consolidate partnership con importanti attori industriali del territorio quali il Gruppo L’Oréal e Pilkington sono esempi di impegno concreto verso la transizione energetica. Siamo consapevoli di una Rivoluzione Ambientale in atto e della necessità di agire, e siamo impegnati su questo fronte, a beneficio di tutti, noi oggi e i nostri figli domani.”

Una società che sostiene la riduzione dell’impatto ambientale

ENGIE è impegnata nella riduzione dell’impatto ambientale con soluzioni a bassa emissione di anidride carbonica e ad alte prestazioni sostenibili. In Italia è al fianco di 300 comuni, tra cui Settimo Torinese, ed ha efficientato 10.000 edifici, tra cui 3.500 scuole e 20 Università, riducendone la loro impronta ecologica. Nel settore del teleriscaldamento, ENGIE è leader con oltre 250 reti attive in tutto il mondo. In Italia, si posiziona quale terzo operatore di mercato, con la gestione di 12 reti, di cui 6 in Piemonte (Biella, Saluzzo, Fossano, Racconigi, Torino, Settimo Torinese) che si estendono attraverso 125 km di rete realizzata.

A Settimo Torinese, la rete di teleriscaldamento di ENGIE si sviluppa per circa 47 chilometri e garantisce la fornitura di 80 GWh di energia termica l’anno a oltre 6.000 utenze pubbliche e private del territorio comunale: una soluzione che permette di evitare oltre il 37% di emissioni di CO2 in atmosfera.