Erba alta e topi. E’ questa la situazione presente lungo Po a San Mauro.

Erba alta e topi

Oltre al caldo di questi ultimi giorni, l’arrivo di luglio sembra aver portato in città anche alcuni nuovi problemi. Infatti, nonostante le lamentele dei mesi scorsi, che sembrano non avere ancora ottenuto l’effetto sperato – come nel caso della staccionata del parco l’Eliana che rimane tuttora fatiscente -, i motivi di disagio per i cittadini non sembrano essere finiti. Nell’erba alta che costeggia il lungo Po, dal lato di piazza Mochino, hanno nidificato, trovandosi decisamente a proprio agio, una colonia di topi.

Il degrado

I topi sono stati quindi fotografati da alcuni passanti. A rendere questa situazione ulteriormente allarmante si aggiunge il fatto che, proprio nell’area adiacente a dove sono stati avvistati i ratti, si sia svolta in queste ultime sere la Festa della Birra e, qualche giorno prima, lo Street Food. Considerato il pericolo che questi animali costituiscono per l’igiene, si auspicherebbe un intervento tempestivo, ma l’Amministrazione sembra essere sorda a simili problemi e la preoccupazione tra i sanmauresi è molta.