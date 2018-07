Da domani, 25 luglio, una nuova fase di intervento contro l’erba nociva

Erba nociva, il diserbo

Continuano sul territorio di Settimo gli interventi e i trattamenti con prodotti diserbanti a base di acido pelargonico. “Diserbante naturale ad ampio spettro – come spiega Società Patrimonio Srl attraverso la pagina Facebook Settimo Bene Comune -, non selettivo di origine vegetale”.”Si prevede – aggiunge la nota di Patrimonio – l’utilizzo del prodotto fitosanitario Finalsan Plus”. Gli interventi sono previsti già a partire dalla giornata di domani, mercoledì 25 luglio.

Il piano degli interventi

Gli interventi partiranno quindi domani, 25 Luglio 2018. Le aree trattate sono comprese tra le seguenti Vie: via Nobel, viale Piave ,via Ariosto , via Nino Costa, via Castiglione, via Modigliani, via Vagliè, via San Mauro. Comprensi, anche il giardino di via Nobel e via Modigliani angolo via Colombatto.

La cartina con le aree che saranno trattate nella giornata del 25 luglio:

Gli interventi del 26 e 27 luglio 2018

Le aree trattate sono comprese tra le seguenti Vie: C.so Piemonte da via Rabellotto, via Cascina Nuova, via Fornaci, via Cavarzare,via Moglia, c.so Piemonte fino alla ferrovia, via Solferino, via Pietro Micca, (via Tinivella già eseguita) e via Rabellotto.

Il giardino di via Colle dell’Asietta (parte chiusa) verrà trattato il 27-07-2018.

La cartina degli interventi del 26 e 27 luglio