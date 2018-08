Ha preso il via questa mattina, sabato 12 maggio, la festa Croce Rossa a Settimo Torinese,

E’ oggi, sabato 12 maggio, la festa Croce Rossa in centro a Settimo. Infatti, in occasione della giornata mondiale della Croce Rossa i volontari del Comitato di Settimo Torinese sono in piazza delle Libertà dalle ore 10 alle ore 18. Propongono quindi alla popolazione una vasta gamma di attività.

Gli eventi

L’evento avrà come fulcro centrale una serie di stand informativi/interattivi dislocati sul perimetro dell’intera piazza. Il programma previsto per l’intera giornata sarà il seguente:

10.30-11 Esibizione cinofili

11-11.30 Dimostrazione di disostruzione pediatrica

11.30-12 Dimostrazione di BLSD laico

16-16.30 Inaugurazione auto

16.30-17 Esibizione cinofili + Pane e cioccolata per bambini

17-17.30 Dimostrazione di disostruzione pediatrica

17.30-18 Dimostrazione di BLSD laico.

Per i bambini

Durante la giornata ci sarà spazio anche per il divertimento dei più piccoli. I Volontari infatti intratterranno i bambini con L’Ambulanza dei pupazzi. Si tratta quindi di un’attività ideata per avvicinare i più piccoli al trattamento delle piccole ferite tramite l’utilizzo del gioco e la “medicazione” di un pupazzo a loro scelta e con l’attività di Face painting che riempirà di colore l’intera giornata.

Per gli adulti

Per i più grandi invece verrà proposta un Escape Room, una nuova attività che vedrà i partecipanti alle prese con giochi di logica, indovinelli e combinazioni da scovare. La giornata sarà ricca di eventi. Sarà presento lo stand di Misuriamoci la salute. A questo sarà abbinato un percorso di sensibilizzazione inerente all’argomento. Poi, ci sono attività sociali e contatore di kg di derrate alimentari donate dalla popolazione attraverso la raccolta alimentare che si svolgerà in contemporanea presso il supermercato Bennet. Inoltre, l’attività nazionale HealthCare in Danger (simulazione di un ospedale da campo colpito e non dalla guerra) e tante altre attività.

Infine, nel pomeriggio verrà inaugurata una nuova vettura a tecnologia “IBRIDA”. Si tratta della KIA modello “NIRO”, che sarà utilizzata per i trasporti sociosanitari. Tra cui: l’accompagnamento da casa agli ospedali per le visite specialistiche o le dialisi. Ma anche i quotidiani accompagnamenti di ragazzi con disabilità alle rispettive scuole di Torino.