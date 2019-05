Festa delle Fragole: arriva la torta più lunga del mondo. La data di domani, 19 maggio 2019, entrerà nella storia della città.

La torta più lunga del mondo

Nemmeno la pioggia fermerà la realizzazione della torta di fragole lunga 100 metri. Un super dolce, che porta la firma della pasticceria Il Girasole, e che entrerà – almeno questo è l’auspicio – nel Guinness World Record. Circa 80 chili di fragole, rigorosamente sanmauresi e certificate con la De.Co., saranno adagiate su 100 metri di Pan di Spagna. Dieci centimetri di spessore e quattro strati composti da 100 litri di latte e 130 kg di uova e di panna. Ad aiutare i maestri pasticceri, trenta studenti dell’istituto alberghiero Giolitti di Torino.

La location

Il maltempo, tuttavia, ha spinto gli organizzatori a optare per un cambio di location. Non si realizzerà più sul Ponte Vecchio, ma sulla terrazza del centro commerciale Il Portale, in via Aosta. L’appuntamento con il taglio della torta e la distribuzione resta tuttavia invariato alle 17 di domani, domenica 19 maggio.

Il programma di domani

Confermata la mostra mercato delle fragole, organizzata dai Coltivatori Diretti e dalla Pro Loco sanmaurese, in piazza Europa.

La Corsa di Maggio, organizzata dalla Città di San Mauro Torinese e dall’associazione Atletica Settimese, resta in programma nella mattinata di domenica, dalle 9 alle 12 al parco L’Eliana.

Confermata anche la Mangialonga dei Mulini e delle Fragole, organizzata da Mulino Sambuy, con partenza alle 9.30 al mulino di Sambuy, in strada Del Porto.

Rimandato a data da destinarsi l’evento organizzato dall’Associazione Commercianti Centro, previsto in via Martiri della Libertà, Un Po di Fragole. Annullato anche lo spazio dedicato ai bambini, con intrattenimenti e laboratori a cura delle associazioni PanPerFocaccia, PiGreco e Officina sul Po. Via Martiri della Libertà resterà quindi aperta al traffico.