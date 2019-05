Festa delle Fragole: le variazioni al programma. Il maltempo mette in ginocchio il primo weekend di festeggiamenti a San Mauro.

Festa delle Fragole

Prende il via questo fine settimana il ricco programma della Festa dedicata al frutto simbolo della città. Un calendario di eventi che, tuttavia, a causa del maltempo subirà alcune variazioni con l’annullamento di appuntamenti e la conferma di altri.

San Mauro nel Guinness nonostante la pioggia

E tra gli eventi più attesi del weekend, la torta alle fragole più lunga al mondo, in programma domenica pomeriggio alle 17 sul Ponte Vecchio. Confermata la preparazione del dolce, realizzato dalla pasticceria Il Girasole in collaborazione con l’istituto alberghiero di Torino Giolitti. Tutto è pronto per entrare nel Guinness World Record nonostante il maltempo e la minaccia di pioggia. Gli organizzatori, infatti, hanno pensato a tutto con gazebi e teloni per riparare i 100 metri composti da quattro strati di crema pasticcera e fragole.

Il programma di sabato 18 maggio

Il Festival dell’Aria avrebbe dovuto aprire le iniziative del cartellone. Dimostrazioni e laboratori per bambini, previsti per l’intera giornata al parco L’Eliana, sono state rimandate al 22 settembre durante la Festa Patronale.

Rimandata anche la mostra fotografica ObiettivoinMostra, a cura del gruppo fotografico San Mauro Click, prevista sul Ponte Vecchio. Confermato questo primo appuntamento, resta invariata l’esposizione in programma la data del 25 maggio.

Domenica 19 maggio

La minaccia di pioggia battente per l’intera giornata ha spinto l’Associazione Commercianti Centro ad annullare a data da destinarsi l’evento previsto in via Martiri della Libertà, Un Po di Fragole. Annullato anche lo spazio dedicato ai bambini, con intrattenimenti e laboratori a cura delle associazioni PanPerFocaccia, PiGreco e Officina sul Po. Via Martiri della Libertà resterà quindi aperta al traffico.

Confermata la mostra mercato delle fragole, organizzata dai Coltivatori Diretti e dalla Pro Loco sanmaurese, in piazza Europa.

La Corsa di Maggio, organizzata dalla Città di San Mauro Torinese e dall’associazione Atletica Settimese, resta in programma nella mattinata di domenica, dalle 9 alle 12 al parco L’Eliana.

Confermata anche la Mangialonga dei Mulini e delle Fragole, organizzata da Mulino Sambuy, con partenza alle 9.30 al mulino di Sambuy, in strada Del Porto.